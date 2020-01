मौका देख बिग बॉस के घर में घुसे सारा और कार्तिक, सलमान खान के हर सीक्रेट से उठाया पर्दा... देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने सलमान खान की गैरमौजूदगी में बिग बॉस (Bigg Boss) के घर पर अपना कब्जा जमा लिया और उसके बाद उन्होंने जो किया, वह दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प था. दरअसल, बिग बॉस के हाउस (Bigg Boss House) पर अपना पूरी तरह कब्जा करने के बाद सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने बिग बॉस हाउस के लगभग सभी सीक्रेट जगहों से पर्दा उठाया. साथ ही दोनों ने सलमान खान (Salman Khan) का कमरा और उनका जिम तक दर्शकों को दिखाया. बिग बॉस में सारा और कार्तिक की इस मस्ती का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

