सिद्धार्थ शुक्ला के एक दांव से चित्त हुए 2 दुश्मन, जेल में चिढ़-चिढ़कर हुआ बुरा हाल- देखें Bigg Boss का Video

बिग बॉस में इन दिनों पूरी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) ही छाए हुए हैं. बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का हर सदस्य किसी न किसी तरह से सिद्धार्थ शुक्ला को ही निशाना बनाने में लगा है, और हर बात घूम-फिरकर सिद्धार्थ शुक्ला पर ही आ रही है. माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) जहां पिछले हफ्ते सलमान खान से सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट करने पर डांट भी खा चुकी हैं, वहीं घर के बाकी सदस्यों को भी काफी कुछ सुनने को मिला था. लेकिन आज उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा जब बिग बॉस घर के सदस्यों को उन दो लोगों का नाम चुनने के लिए कहेंगे जिन्हें वह जेल भेजना चाहते हैं.

Iss baar ke jail ke kaidi chunne ka samay aa chuka hai!

Dekhiye kaise gaye #ParasChhabra aur #MahiraSharma in the jail aaj raat 10:30 baje.



Anytime on