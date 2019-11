सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर इस बॉलीवुड एक्टर ने कह दी बड़ी बात, बोले- Bigg Boss का यह सीजन सिर्फ...

सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) शुरुआत से ही बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के सभी कंटेस्टेंट्स पर बढ़त बनाए हुए है. शो में अगर सबसे ज्यादा किसी कंटेस्टेंट की बात होती है तो वो नाम भी सिद्धार्थ शुक्ला का ही है. अब सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ में यह ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर लोगों ने भी रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं. वैसे भी कमाल खान अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं.

बचपन में Coca Cola का विज्ञापन करते थे ऋषि कपूर, अनिल कपूर और बोनी कपूर, एक्टर ने शेयर की फोटो

Actor #SidharthShukla is dominating #BiggBoss13 from Day1 and he will win the show. And even this season of #BiggBoss will remembered as #SidharthShukla show.