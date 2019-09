WWE के रिंग में लौट आया डेडमैन, पहलवान को उठा-उठाकर पटका- देखें Video

डब्लू डब्लू ई (WWE) का सबसे बड़ा फाइटर डेडमैन यानी अंडरटेकर (Undertaker) एक बार फिर से रिंग में लौट आया है. डब्लू डब्लू ई (WWE) स्मैकडाउन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अंडरटेकर (Undertaker) रिंग में मौजूद रहते हैं तभी सैमी जैन (Semi Zayn) रिंग में आ जाते हैं और अंडरटेकर (Undertaker) को रिंग से बाहर जाने को कहते हैं. सैमी जैन (Semi Zayn) इस दौरान अंडरटेकर से यह भी कहते हैं कि अब वो डब्लू डब्लू ई (WWE) से दूर जा सकते हैं, क्योंकि अब भविष्य सुरक्षित हाथों में है.

Asking The #Undertaker to leave the ring in @TheGarden? Not wise, @SamiZayn ... #SDLivepic.twitter.com/AmTuSlr8v0