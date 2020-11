पर्यटकों के लिए 8 महीने बाद फिर से खुला चंडीगढ़ का रॉक गार्डन

दुनिया के मशहूर पर्यटन स्थल रॉक गार्डन (rock garden) को आठ महीने बाद पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया है. बता दें कि कोरोना महामारी (Corona epidemic) की वजह से 23 मार्च को ही चंडीगढ़ के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हालात काबू में होने पर फिर से पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है. रॉक गार्डन ही नहीं स्टेट म्यूजियम और दूसरे पर्यटक स्थलों को भी अब खोल दिया गया है. हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के तहत इन स्थलों को फिर खोला गया है.

Chandigarh's iconic Rock Garden opens today following #COVID19 guidelines.



"I feel lucky as we just came down from Delhi and found that the place is now open for the public," says a visitor pic.twitter.com/tMCOtMEiCa