अलीबाबा फाउंडर जैक मा की अपने कर्मचारियों को सलाह, कहा - "हफ्ते के 6 दिन 6 बार करें सेक्स"

लोगों को 996 के बारे में बताने के बाद अब अलीबाबा (Alibaba) के फाउंडर जैक मा (Jack Ma) ने एक और मंत्रा दे दिया है. ये मंत्र है 669 यानी हफ्ते के 6 दिन में 6 बार सेक्स (Sex for six day, six times). इससे पहले जैक मा ने 996 यानी सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक हफ्ते के 6 दिन काम (9 am to 9 pm, six days a week at workplace).

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सबसे अमीर आदमियों में से एक जैक मा ने ये 669 की सलाह कंपनी स्टाफ की ग्रुप वेडिंग के दौरान दी. उन्होंने कहा कि काम के वक्त हम 996 पर जोर देते हैं. वहीं, पर्सनल लाइफ में हमें 669 फॉलो करना चाहिए.

इस साल चीन में 10 मई को 'अली डे' (Ali Day) मनाया गया. इस दिन हर साल अलीबाबा के हेडक्वाटर हांगझोऊ (Hangzhou) में कंपनी में काम करने वाला स्टाफ शादी करता है. इसी मास वेडिंग के दौरान 54 साल के जैक ने कपल्स को ये सलाह दी.

आपको बता दें, जैक मा कि 996 फिलॉसिफी को टेक इंडस्ट्री ने काफी आलोचना की.

वहीं, 669 भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई. लोगों ने कमेंट्स कर हफ्ते के 6 दिन में 6 बार सेक्स करने की बात को भद्दा बताया.

एक यूज़र ने कहा कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करने के बाद इस धरती पर किसके पास 6 दिन 6 बार सेक्स करने की शक्ति है?

आपको बता दें, चीन के सबसे अमीर आदमियों में से एक जैक मा चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक हैं. जैक मा की संघर्ष की कहानी काफी प्रसिद्ध है. जैक मा के जीवन पर कई किताबें भी छप चुकी हैं. इसमें उनके कई कंपनियों में नौकरी ना मिलने से लेकर और फिर चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी खोलने के संघर्ष की कहानी के बारे में बताया गया है. इसके अलावा जैक मा अपने मोटिवेशनल विचारों के लिए भी जाने जाते हैं.

