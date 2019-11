Trump ने बॉक्सर के पोस्टर पर लगाया अपना चेहरा, लोग बोले - खुद को इस तरह देखते...

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट्स के चलते काफी सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में, ट्रंप ने उत्तर पश्चिम सीरिया में इस्लामिक स्टेट सरगना अबू बकर अल-बगदादी पर हमले के दौरान घायल हुए सेना के एक कुत्ते को पदक से सम्मानित करते हुए दिखाने वाली एक फर्जी तस्वीर ट्वीट की थी. इस तस्वीर के कई मीम्स सोशल मीडिया पर आए थे.

वहीं, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप में ऐसी तस्वीर पोस्ट की, जिसकी चर्चा हर तरफ है. दरअसल, ट्रंप ने खुद को बॉक्सर की तरह दिखाते हुए एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की. इस तस्वीर में ट्रंप ने फिल्म 'रॉकी 3' के एक्टर सिलवेस्टर स्टैलॉन (Sylvester Stallone) की बॉडी पर अपना चेहरा लगाकर शेयर की.

सिलवेस्टर स्टैलॉन की फिल्म के पोस्टर पर तस्वीर लगाकर डोनाल्ड ड्रंप ने पोस्ट की, लेकिन कोई कैप्शन नहीं लिखा. लेकिन इस फोटो को देख ट्विटर पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

एक शख्स ने लिखा, 'क्या वाकई में आप खुद को इस तरह देखते हैं?'



Is this...is this really how you see yourself lmaoooo