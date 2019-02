भारत-पाक के बीच तनातनी पर बोला अमेरिका: आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई स्थिति को बदतर करेगी

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से चिंतित अमेरिका ने बुधवार को परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देशों से तनाव कम करने के लिये तुरंत कदम उठाने की अपील की. उसने आगाह किया कि आगे से किसी भी ओर से की गई सैन्य कार्रवाई से दोनों देशों के लिये जोखिम की आशंका अस्वीकार्य रूप से बहुत ज्यादा है. 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे. पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था.

समाचार एजेंसी एएनआई ने मुताबिक, अमेरिका ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद और सीआरपीएफ पर हुआ हमला इलाके की सुरक्षा के लिए चुनौती है. हम पाकिस्तान को फिर याद दिलाते हैं कि वह UNSC में किए गए वादे को निभाए और आतंकवाद को पनाह न दे. अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को सीमा पार सैन्य गतिविधि को रोकने और स्थिरता की वापसी के कहा है. अमेरिका ने दोनों देशों से हालात को सामान्य करने के लिए कदम उठाने को कहा है. आगे की सैन्य गतिविधि स्थिति को और खराब कर देगी.

US State dept to ANI:Cross-border terrorism,such as recent attack on India's CRPF, poses grave threat to security of the area.We reiterate our call for Pakistan to abide by its United Nations Security Council commitments to deny terrorists safe haven & block their access to funds https://t.co/KBwf1k2z74