हिप्पो ने खोला जबड़ा तो शख्स ने डाल दिया तरबूज, देखें क्या हुआ फिर...TikTok Video 80 लाख के पार

विदेशों में जेंडर रिविल पार्टी (Gender Reveal Party) यानी कि होने वाले बच्‍चा लड़का होगा या लड़की इसको लेकर पार्टी देने का ट्रेंड काफी ज्‍यादा है. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस एमी जैक्सन (Amy Jackson) ने भी जेंडर रिविल पार्टी दी थी. टेक्सास के एक कपल ने भी अपना बेबी होने से पहले जेंडर रिविल पार्टी दी, लेकिन ज़रा हटके स्टाइल में. जोनाथन और बिर्गेट जोसेफ नाम के इस कपल ने एक दरियाई घोड़े के मुंह में तरबूज डालकर होने वाले बच्‍चें के जेंडर के बारे में खुलासा किया.

दरअसल, इस कपल ने बेटा होगा या बेटी ये जानने के लिए तरबूज़ को नीले रंग की जैली से भरा और हिप्पो यानी दरियाई घोड़े के पास जाकर उसके मुंह में डाल दिया. ये दिखाने के लिए इसमें ब्लू जैली है तो बेटा होगा.

जेंडर रिविल पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कई लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल डाई से बना खाना यानी जैली जानवरों को खिलाना गलत है. तो किसी ने इसे सबसे खराब जेंडर रिवील पार्टी बताया.

The joy on his face knowing it's going to be a boy is simply the worst. Along with making a hippo behind a gated fence eating a food coloring watermelon.