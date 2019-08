खून से भरे समुद्र की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर VIRAL, जानिए इसकी वजह

सोशल मीडिया पर खून से भरे इस समुद्री किनारे की तस्वीर वायरल हो रही है. लोग इस तस्वीर की गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फोटो में दिखाई दे रहा मंजर सच है या झूठ. अगर आप भी इस तस्वीर की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हों तो बता दें कि ये फोटो फअरो आईलैंड या फेरो आईलैंड की है, जो कि स्कॉटलैंड से करीब 321 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है.

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्जनों व्हेल मछलियों को मार दिया गया. इन मछलियों के मारे जाने के कारण समंदर का पानी ख़ून से लाल हो गया है.

फअरो आईलैंड के स्थानीय लोग हर साल द ग्राइन्ड (The Grind या Grindadrap) नाम की वार्षिक परंपरा का पालन करते हैं. इस परंपरा में यहां के लोग समुद्री किनारों पर आई पायलेट व्हेल और डॉलफिन्स (जिनके किनारे सफेद हों) को जिंदा मारते हैं.

मेल ऑनलाइन के मुताबिक, इस साल द ग्राइन्ड उत्सव में 23 पायलेट व्हेल्स को मारा गया और साल 2019 में अभी तक 536 व्हेल मछलियों को मारा जा चुका है.

' The Other Side Of The Faroe Islands: Beautiful Islands, Barbaric Whale Hunts ' | For Centuries, The Local Community Has Participated In An Annual Whale Hunt In Which Hundreds Of Whales Are Killed In Drives Every Year. The Grindadráphttps://t.co/JXW4Dx5KuIpic.twitter.com/o792BiBR9i