पहली बार फ्लाइट से जा रही थी महिला, प्लेन में जाने के लिए किया कुछ ऐसा, Video देख लोग बोले - BAN करो इसे

पहली बार प्लेन में सफर करने वालों के लिए हर चीज़ एकदम नई होती है. इसलिए हर चीज़ के इस्तेमाल से पहले अनाउंसमेंट ध्यान से सुननी चाहिए. लेकिन एक महिला बिना किसी से पूछे और घोषणा सुने प्लेन में जाने के लिए ऐसी जगह बैठ गई, जहां उसको काफी चोट भी आ सकती थी.

दरअसल, पहली बार प्लेन में सफर कर रही महिला को लगा कि प्लेन के अंदर जाने का रास्ता लगेज बेल्ट से होकर जाता है. इसलिए वो अपने सामान के साथ लगेज बेल्ट में ही खड़े होने लगी. लगेज बेल्ट पर पैर रखते ही वो काफी ज़ोर से गिरती है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में मशीन को रोका जाता है और महिला को वहां से हटा लिया जाता है.

Just when I think I've seen all the various symptoms of ‘Airport Brain' some passengers seem to suffer from when flying...this was at New Istanbul Airport...pic.twitter.com/dzwDiOj4yf — Alex Macheras (@AlexInAir) July 12, 2019

मामला तुर्की के इस्तानबुल एयरपोर्ट का है. एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हुआ. कैमरे में कैद हुई फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला लगेज काउंटर पर आती है और बेल्ट पर पैर आगे जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है इसी लगेज बेल्ट से प्लेन में एंट्री होगी.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे देख लोग मज़ेदार कमेंट्स कर रहे हैं...

I think she wanted to fly in the cargo hold — Paul (@spotter_paul) July 12, 2019

I did see that one. I don't think she's flown much! — Caroline Taylor (@217_taylor) July 13, 2019

Where is she going??? — Eniola (@EnniOfficial) July 12, 2019

She stopped and let the bag passed, what a polite lady.. — Ygar Adishakti (@ygadishakti) July 13, 2019