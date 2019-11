राज्यसभा में वित्त मंत्री की भाषण के दौरान सोते दिखे दो सांसद, ट्विटर पर लोगों ने बनाए मजेदार Memes

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को राज्यसभा में विकास दर पर बात करते हुए कहा था कि इसमें कमी आई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मंदी है. हालांकि, उनका यह भाषण राज्यसभा में मौजूद कुछ लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया और वो उनके पीछे सोते हुए नजर आए. खबर के मुताबिक केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे तब तक शांति से सोते रहे जब तक कि किसी ने पीछे से आकर उन्हें नहीं जगाया. वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी बीच बीच में झपकी लेते हुए नजर आए.

इसके कुछ ही देर बाद ट्विटर पर लोगों ने राज्यसभा में सो रहे लोगों पर मजेदार मीम्स बनाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ''निर्मला जी पार्लियामेंट में आपके साथ के मंत्री सो रहे हैं क्योंकि आपका भाषण इतना मजेदार है...वृद्धि दर गिरी है लेकिन मंदी नहीं है''. एक अन्य यूजर ने लिखा, ''वृद्धि दर सो रही है''. देखें और भी कई मजेदार ट्वीट्स:

Madam ji @nsitharaman your fellow parliamentarian is actually sleeping .. that is how awesome your speech was .. ‘ growth down but no recession ‘ #NirmalaSitharaman#economyhttps://t.co/qVzZTQH960 — Abhilash (@knowabhilash) November 27, 2019

Growth is sleeping . pic.twitter.com/W8TZnRn93F — kumar animesh (@kumaranimeshadd) November 28, 2019

Who is this guy #sleeping while our #finance minister @nsitharaman is trying so hard to explain away the wrong definition of twin balance sheet to the country from @rajyasabhatv#IndiaEconomy@PMOIndia#Pastmybedtimepic.twitter.com/atGE34F5OQ — Rajdeep (@RajdeepB) November 27, 2019