6 साल की बच्ची ने आंखों पर पट्टी बांध कर सॉल्व की Rubik Puzzle, बनी दुनिया की सबसे कम उम्र की Genius

तमिलनाडु की एक छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे देख हर कोई हैरान है. इस वजह से इस बच्ची को दुनिया की सबसे छोटी जीनियस का खिताब दिया गया है. सारा नाम की इस 6 साल की बच्ची को तमिलनाडु क्यूब एसोसिएशन ने दुनिया की सबसे छोटी जीनियस के खिताब से नवाजा है. आपको बता दें, सारा ने महज 2 मिनट 7 सैकेंड में आंखें बंद कर के रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल, सारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही थीं और उसके इस कारनामे को देख सब हैरान रह गए.

सारा की इस योग्यता के बारे में बात करते हुए उसके पिता चार्ल्स ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, ''सारा ने बहुत ही कम उम्र में एपटीट्यूड सवालों को हल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जैसे ही हमारा ध्यान सारा की इस योग्यता पर गया तो हमने उसे उचित प्रशिक्षण देना शुरू किया''. सारा के पिता ने आगे कहा, ''वह पहले ही रिकॉर्ड बना चुकी है और अब वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है. सारा काफी तेजी से पहेलियों और एप्टीट्यूड सवालों को हल कर लेती है. वह केवल यही नहीं कई अन्य तरह की क्यूब पहेलियों को भी हल कर सकती है''.

Chennai: A 6-year-old girl, Sarah was declared by TamilNadu Cube Association, 'world's youngest genius' solving maximum (2x2) Rubik's cube blindfolded&reciting poems in the least time. She solved the puzzle in 2 min 07 sec in her attempt to create a Guinness World Record. pic.twitter.com/dWtDtZJEa0