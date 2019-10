चेन्नई एयरपोर्ट पर लगे इस साइन बोर्ड को देखकर हैरान रह गईं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं- 'सच में...'

चेन्नई अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Chennai International Airport) में लगे साइन बोर्ड को देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी (Shabana Azmi) हैरान रह गईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airports Authority of India) के साइन बोर्ड की पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें ऐसी अंग्रेजी लिखी थी, जिसका मतलब कुछ और ही था. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

साइन बोर्ड पर हिन्दी में लिखा था, ''फर्श पर खाना सख्त मना है.'' इसका अंग्रेजी में अनुवाद, ''Eating on the floor is strictly prohibited.'' होना था. लेकिन बोर्ड पर "Eating carpet is strictly prohibited." लिखा था. इसका मतलब है ''कार्पेट को खाना सख्त मना है.'' 69 वर्षीय एक्ट्रेस शबाना आजमी इस बोर्ड को देखकर हैरान रह गईं.

फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ''सच में?'' ये तस्वीर 2015 में क्लिक की गई थी. एक्ट्रेस ने अब इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

उन्होंने 10 घंटे पहले इस पोस्ट को शेयर किया था, अब तक 2.5 हजार से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स आ चुके हैं. उनके इस पोस्ट पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और टिस्का चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी हंसने वाले इमोजी के साथ 'शानदार' लिखा है.

एक यूजर ने लिखा, ''शब्दों को खाने के बाद नया मतलब निकल जाता है.'' UPI की खबर के मुताबिक, ये तस्वीर 2015 में बिजनेसमैन जस्टिन रॉस ली ने क्लिक की थी. इस तस्वीर को उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया था. अब इस तस्वीर को शबाना आजमी ने शेयर किया है.