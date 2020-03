आप नेता राघव चड्ढा ने ऑफिस ज्वाइन करते ही हटाया अपनी कुर्सी से Towel, जानिए क्यों

खास बातें राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. 31 वर्षीय चड्ढा राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. शहरी विकास मंत्री सत्येन्द्र जैन बोर्ड के अध्यक्ष हैं.

आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राघव चड्ढा (Raghav Chadha) ने दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद अपनी कुर्सी से एक तौलिया हटा दिया. ट्विटर पर आज सुबह शेयर किए गए एक वीडियो में 31 वर्षीय विधायक को बैठने से पहले अपनी कुर्सी से तौलिया हटाते हुए दिखाया गया है. कुर्सी पर तौलिया रखना वीआईपी कल्चर का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया.

AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख से बात की, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा

इस वीडियो को ट्विटर पर 'AAP In News' नाम के अकाउंट ने पोस्ट किया है. इस पेज पर आम आदमी पार्टी से संबंधित खबरें जारी की जाती हैं. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, ''दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने जैसे ही ऑफिस ज्वाइन किया वैसे ही अपनी कुर्सी से टॉवेल (वीआईपी संस्कृति का प्रतीक) हटा लिया.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंसा के चलते घर छोड़कर जाने वालों से की लौटने की अपील

देखें Video:

Delhi Jal Board Vice Chairman @raghav_chadha removes towel (a symbol of VIP culture) from his chair as soon as he assumes his office. pic.twitter.com/cNfeWGSvXi — AAP In News (@AAPInNews) March 3, 2020

3 मार्च को शेयर किए गए इस वीडियो के अब तक 17 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 283 लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर इस वीडियो पर लोग रिएक्शन्स दे रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स कुर्सी से टॉवेल हटाने के लिए राघव चड्ढा की खूब तारीफ कर रहे हैं.

दिल्ली को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे हरदीप पुरी और केजरीवाल

ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Neta ji in action.....we want more such young leaders



More power to you chadda ji — An ordinary citizen (@Nation_first554) March 3, 2020

Educated,sophisticated personality

Knows the delicacy of times & situations. https://t.co/OXdmcv496M — (@MoodyN21311391) March 3, 2020

कुछ लोगों ने उनका ऐसा करने को पब्लिसिटी स्टंट बताया...

Camera wale ko bula ke kiya hai..... — Alok Verma (@IamAlok_Verma) March 3, 2020

Optics. Theatrics. Politics. — Hank Duo (@bipolarised) March 3, 2020

राघव चड्ढा दिल्ली के राजिंदर नगर निर्वाचन क्षेत्र से इस साल के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 20,000 से अधिक वोटों से जीते हैं. AAP पार्टी ने खुद बार-बार कहा है कि वह दिल्ली में कुख्यात वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं. जब वह 2015 में एक शानदार जीत के बाद सत्ता में आए, तो पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह दिल्ली में वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं.

केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद कहा, "क्या आप इसे पसंद करते हैं जब एक मंत्री सड़क को ब्लॉक करता है और कार का साइरन बीप करता है? हम वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं."