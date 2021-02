उत्तराखंड आपदा के बाद एक कुत्ता सुरंग के बाहर 3 दिन से कर रहा अपने मालिकों का इतंजार - देखें इमोशनल Video

रिपोर्ट के मुताबिक, आपदा के समय यह कुत्ता यहां मौजूद नहीं था. लेकिन जब वह वापस लौटा तो यहां सबकुछ बदल चुका था. जो लोग रोजाना उसे यहां दिखाई देते थे अब वे सभी यहां नहीं थे. इस आपदा में जीवित बचे 34 वर्षीय राजिंदर कुमार (Rajinder Kumar) ने कहा, कि जब हम यहां काम करते थे तो हम उसे खाना देते थे और वह दिन भर यहीं पर हमारे साथ रहता था. साइट का काम खत्म होने के बाद वह भी यहां से चला जाता था.

कुत्ते ब्लैकी (Blackie) की उम्र करीब दो साल है. उसका जन्म उस समय हुआ जब इस जगह पर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था. उन्होंने बताया, कि वह हमारे पास रहकर ही बड़ा हुआ. लेकिन जिस दिन बाढ़ आई, वह यहां नहीं था. कुत्ता रात में नीचे चला गया था. जब अगली सुबह वह वापस आया, तो कोई भी पहचान वाला आदमी उसे यहां नहीं मिला. जिसे देखकर वो बहुत दुखी हुआ.

ब्लैकी को यह जगह अजनबियों से भरी हुई लग रही थी. एक स्थानीय निवासी ने बताया कि बचाव दल के लोगों ने ब्लैकी को दूर भगाने की कोशिश की. लेकिन थोड़ी देर बाद वह बार-बार वापस आ जाता. वह सुरंग के बाहर से जाने को तैयार ही नहीं था. उन्होंने कहा, कि हम अब उसकी देखभाल कर रहे हैं, वह सारा दिन, रात भर, सुरंग के बाहर बैठा रहता है. हमें उम्मीद है कि वह जल्द ही यहां काम करने वाले सुरंग में फंसे अपने साथियों से मिल पाएगा.

देखें Video:

This will melt your heart. He is blackie & he is most probably waiting for his owner to be rescued from the tapovan tunnel. What a heartwarming story. Via @AFPpic.twitter.com/yVG6A58DTW