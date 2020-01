मां को बर्थडे पर कसीनों लेकर गए अक्षय कुमार तो ट्विटर पर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट, मीम्स भी किए शेयर

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अक्सर ही किसी न किसी कारण से सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी बीच एक बार फिर वह चर्चाओं में बने हुए हैं. दरअसल, अक्षय कुमार की मम्मी अरुणा भाटिया का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर वह उन्हें कसीनो लेकर गए. अपनी मम्मी को कसीनो ले जाने का एक वीडियो भी शेयर किया है. दरअसल, वीडियो को शेयर करते अक्षय ने बताया कि यह उनकी मां की पसंदीदा जगह है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा, ''आप जो करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वही चीज बर्थडे गर्ल ने भी अपने जन्मदिन पर की. कुछ हफ्ते सिंगापुर में बिताए और मम्मी को उनकी पसंदीदा जगह भी लेकर गया. द कसीनो." इस वीडियो में द कसीनो बोलते हुए और उसकी ओर इशारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं. वहीं वह अपनी मां को व्हील चेयर पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करने बाद से ही लोग अक्षय कुमार की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग इस पर मीम्स भी बना रहे हैं. यहां देखें ट्वीट्स-

Namaste Akshaya Ji

This is powerful, encouraging and best jobs in our life and this video about "do more what we love" inspiring to all. Unlimited Happiness.