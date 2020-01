अक्षय कुमार बर्थडे पर मम्मी को लेकर गए कसीनो, Video हुआ वायरल

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) आज अपनी मम्मी अरुणा भाटिया का जन्मदिन मना रहे हैं. अपनी मम्मी के जन्मदिन के खास मौके पर अक्षय कुमार ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसने सबका खूब ध्यान खींचा है. इस वीडियो में अक्षय कुमार अपनी मम्मी को व्हील चेयर पर बैठाकर कसीनो लेकर गए. अक्षय कुमार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि यह उनकी मम्मी की पसंदीदा जगह है. अक्षय कुमार के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, साथ ही लोग वीडियो पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Do more of what you love doing and that's exactly what the birthday girl did. Spent the past week in Singapore taking mom to her favorite place in the whole world : the casino pic.twitter.com/tS2nC7T3Qy