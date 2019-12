बोल नहीं सकता था शख्स, फोन पर ऐसे किया Video कॉल, आनंद महिंद्रा बोले- 'मोबाइल ने हमारी जिंदगी...'

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो ट्विटर पर ऐसे ट्वीट करते हैं जो पल-भर में वायरल हो जाते हैं. इस बार उन्होंने एक दिल छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है. शख्स बोल नहीं सकता था, उसने मोबाइल पर वीडियो चैट पर इशारों में बात की. वीडियो को देखकर आपको भी लगेगा कि मोबाइल हमारी जिंदगी में कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स मिठाई की दुकान के किनारे बैठा है और मोबाइल पर वीडियो चैट के जरिए इशारों में बात कर रहा है. वीडियो शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, “हम अक्सर मोबाइल की आलोचना करते हैं. हम कहते हैं कि मोबाइल ने हमारी जिंदगी में कब्जा कर लिया है. लेकिन हमें समझना चाहिए कि इन उपकरणों ने हम में से कई लोगों के लिए संचार की एक दुनिया खोल दी है.''

देखें Video:

We often criticise the way in which mobile devices have taken over our world.. It's good to remind ourselves that these devices have also OPENED up a whole new world of communication for many of us... pic.twitter.com/kricI2dNeG