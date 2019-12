राहुल गांधी ने पहना सिर पर मुकुट और ढोल बजाते हुए किया 'आदिवासी डांस', वायरल हुआ Video

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने छत्तीसगढ़ में हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (Ashtriya Adivasi Nritya Mahotsav) का उद्घाटन किया. इस दौरान राहुल गांधी अलग अंदाज में नजर आए. राहुल ने ढोलक की थाप पर आदिवासी डांस किया. गले में ढोलक लेकर और सिर पर पारंपरिक मुकुट लगाकर उन्होंने लोक गीतों पर डांस किया. इस दौरान वो मुस्कुराते नजर आ रहे थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की.

उद्घाटन के अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, उप नेता आनंद शर्मा, राज्यसभा सदस्य अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा, पूर्व सांसद के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरण दास महंत समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए.

एएनआई ने वीडियो शेयर किया है, जिमसें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी सहजता से नृत्य कर रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीरा कुमार इस दौरान खुद भी ताली बजाकर सबका उत्साह बढ़ा रही हैं.

देखें Video:

#WATCH Chhattisgarh: Congress leader Rahul Gandhi takes part in a traditional dance at the inauguration of Rashtriya Adivasi Nritya Mahotsav in Raipur. pic.twitter.com/HpUvo4khGY