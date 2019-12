Aus Vs Eng: अंपायर ने दिया नॉट आउट तो DRS लेकर गेंदबाज ने Tim Paine से कहा कुछ ऐसा, देखें Video

Australia Vs England: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट (Aus Vs Eng 2nd Test) मेलबर्न में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 467 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन ट्रेविस हेड (Travis Head) (114 रन) ने बनाए. उनके अलावा स्टीवन स्मिथ (Steven Smith) ने 85 और कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने 79 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. खराब शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की और न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ सा लक्ष्य खड़ा कर दिया. मैच में कुछ ऐसा हुआ, जिसको देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन हैरान रह गए.

न्यूजीलैंड की तरफ से नील वेगनर (Neil Wagner) ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. जिस वक्त टिम पेन 79 पर थे तो नील वेगनर ने टिम पेन को पैरों पर बॉल डाली. बॉल खेलने से पहले ही बॉल उनके पैड्स पर लग गई. जोरदार अपील की गई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया. जिसके बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने डीआरएस लिया.

गेंदबाज वेगनर टिम पेन के पास आए और पूछने लगे कि उनको क्या लगता है. जिस पर टिम पेन ने कोई जवाब नहीं दिया. टीवी अंपायर ने री-प्ले देखा तो बॉल स्टम्प्स को छू रही थी. अंपायर ने अपना फैसला बदला और आउट दे दिया गया. सभी को उम्मीद थी कि टिम पेन इस मैच में सेंचुरी जड़ेंगे लेकिन वेगनर ने उनको आउट कर दिया.

What a fantastic review by New Zealand! Tim Paine's wait for a Test century goes on... #SpecsaversCricket@SpecsaversAU | #AUSvNZpic.twitter.com/RAj0OKFe6t