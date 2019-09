Google Pixel Vs iPhone X: आनंद महिंद्रा ने की दोनों फोन के कैमरे की तुलना, आए ऐसे रिएक्शंस

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके मजेदार ट्वीट्स को काफी पसंद किया जाता है. इस बार उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है. दरअसल, आनंद महिंद्रा इन दिनों न्‍यूयॉर्क में हैं और उन्‍होंने अपने एक ट्वीट से बहस छेड़ दी है कि गूगल पिक्‍सल और आईफोन एक्‍स में से किसका कैमरा ज्‍यादा अच्‍छी फोटो क्लिक करता है.

उन्होंने आईफोन एक्स (iPhone X) के बारे में अपनी राय रखी. उन्होंने दो फोटो क्लिक कीं- एक आईफोन एक्स (iPhone X) से और दूसरी गूगल पिक्सल (Google Pixel) से. ये फोटो एक गली की थी, जहां कई गाड़ियां गुजर रही थीं. उन्होंने गूगल पिक्सल (Google Pixel) के कैमरे को आईफोन एक्स (iPhone X) के कैमरे से बेहतर बताया. आईफोन एक्स (iPhone X) के कैमरे से क्लिक की गई फोटो में गाड़ियों की लाइट चमक रही थी, जिससे तस्वीर धूमिल नजर आ रही थी. तो वहीं दूसरी फोटो जो गूगल पिक्सल (Google Pixel) से क्लिक की गई थी, वो बिलकुल क्लियर थी.

इससे पहले उन्होंने शनिवार को एक फोटो अपलोड करते हुए लिखा था- 'मैनहेटन मूनस्केप. मानना पड़ेगा कि मेरा पिक्सेल; आईफोन एक्स से बेहतर फोटो लेता है. सुना है, सैमसंग इससे भी अच्छी फोटो ले सकता है.' ट्वीट ने एप्पल के कई प्रशंसकों को नाराज कर दिया.

Manhattan moonscape. Have to admit, my pixel takes much sharper pics than my iPhone X. And I'm told the Samsung is even better? pic.twitter.com/WMPhGGlNRl — anand mahindra (@anandmahindra) September 14, 2019

वहीं, आज सुबह आनंद महिंद्रा ने दो फोटो अपलोड कीं. एक फोटो आईफोन एक्स से ली गई थी और दूसरी गूगल पिक्सल से. उन्होंने दोनों फोन की कैमरे की तुलना की. दोनों तस्वीरें एक ही स्थान पर और एक ही एंगल से दो फोन का उपयोग करके क्लिक की गईं थीं. उन्होंने लिखा- 'मैं अभी भी अपने फोन गूगल पिक्सल और आईफोन एक्स के कैमरे की तुलना कर रहा हूं. मैंने दोनों तस्वीरें एक ही जगह, एक ही एंगल और एक ही समय पर क्लिक की हैं. आप ही जज करिए.'

Still experimenting with my pixel & my iPhone X here in manhattan. Just came out of a broadway show, did a simple point & shoot, same spot, same angle, same time. You be the judge. pic.twitter.com/bf1LoDrN61 — anand mahindra (@anandmahindra) September 18, 2019

उनके ट्वीट के बाद प्रतिक्रियाओं की बौछार हो गई.

Definitely 1st for clarity but second one has depth. check lights at end of road in both pic.first one gets blurred a little. At the end i believe it's all abt subject and focus — Langda Iago Tyagi (@BakreKiAankh) September 18, 2019

2nd one is much better...the sign board letters are clear n legible!!! — Anjali Misra (@Janjiee) September 18, 2019

As the late actor Ajit would have said: ‘Smaaaaaaart boyy!' But no-go mere dost. I plan to keep both. https://t.co/9HaC7EZwdS — anand mahindra (@anandmahindra) September 18, 2019

इसी बीच एक यूजर ने आनंद महिंद्रा को रिप्लाई करते हुए लिखा- 'अगर आपको अपना आईफोन एक्स पसंद नहीं है तो आप मुझे गिफ्ट कर सकते हो.' इसके बाद आनंद महिंद्रा ने मजेदार जवाब दिया. उन्होंने लिखा- जैसा कि दिवंगत अभिनेता अजीत ने कहा है- ''स्मार्ट बॉय... (Smaaaaaaart boyy) लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त. मैं दोनों ही अपने पास रखूंगा.'