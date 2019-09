Apple iPhone 11 Event: लॉन्च से पहले किडनी Jokes और Memes की आई बाढ़

Apple Event 2019: एप्पल इवेंट (Apple Event) आज रात 10:30 बजे शुरू होगा. आज एप्पल आईफोन 11 (iPhone 11) लॉन्च होने जा रहा है. ट्विटर पर आईफोन 11 (Apple iPhone 11) टॉप ट्रेंड कर रहा है. सभी को आईफोन के नए फोन का बेसबरी से इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि इस बार कंपनी आईफोन 11 में कई नई चीजें जोड़ने जा रही है. स्टीव जॉब्स थियेटर में वर्षिक लॉन्च कार्यक्रम होगा. इस कार्यक्रम में आईफोन के तीन नए मॉडल आने की उम्मीद है. लोगों को आईफोन 11 का इंतजार है. भारतीयों ने ट्विटर पर मीम्स और जोक्स को शेयर कर रहे हैं. आईफोन 10 के दौरान किडनी जोक्स वायरल हुए थे. वो फिर ट्विटर पर छा गए हैं.

iPhone 11 आज होगा लॉन्च, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

इवेंट में आईओएस, आईपैडओएस, मैकओएस, वॉच ओएस और टीवीओएस के नए संस्करणों का भी अनावरण किया जा सकता है. भारतीय यूजर्स को आईफोन 11 की कीमत का इंतजार है. सभी को लग रहा है कि ये फोन भी 1 लाख रुपये के आस-पास होगा. ऐसे में लोग किडनी जोक्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं.

ट्विटर पर भारतीय यूजर्स #AppleEvent और # iphone11 हैशटेग के साथ ये जोक्स और मीम्स शेयर कर रहे हैं....

I am going to buy #iPhone11



Me to my kidneys : pic.twitter.com/kIDUpPaOQN — Gujarati Chokro (@pubgkadeewana) September 10, 2019

Dear @Apple we Indian have already sold our kidney to pay the fines during violation of traffic rules. This time you have to take some other organs as payment. #AppleEvent — lakhnawi nawab (@zindagijhandbaa) September 9, 2019

Apple has added a new payment option for iPhone 11.#AppleEventpic.twitter.com/tz5IGfr9d5 — Kɔrtisɔl (@BraJinglez) September 9, 2019

@Apple if i give you one of my kidneys... can that suffice as payment? #AppleEvent — shan (@cafelchae) September 9, 2019

When #iPhone11 is being launched vs when you realize you can't afford it#AppleEventpic.twitter.com/2QdvP8Wk9k — GUMNAM (@gum__nam) September 10, 2019

एप्पल के आगामी आईफोन 11 को 13 सितंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और 20 सितंबर से यह स्टोर पर मिलना शुरू हो जाएगा. मैकरयूमर्स द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन 11 की रिलीज की तारीख की जानकारी एक अंदरुनी सूत्र से मिली है.

क्यूपर्टिनो की कंपनी ने 10 सितंबर को अपने वार्षिक आईफोन इवेंट के लिए निमंत्रण भी भेज दिया है. यह इवेंट कैलीफोर्निया में स्थित कंपनी के मुख्यालय के एप्पल पार्क में होगा.