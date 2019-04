विजय माल्या ने लॉन्च की Instant Beer, ट्वीट करने के बाद हुआ ऐसा

1 अप्रैल (1st April) को पूरी दुनिया में अप्रैल फूल (April Fool) मनाया जाता है. इस दिन दोस्त और रिश्तेदारों को बेवकूफ बनाया जाता है. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने अलग तरह से अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की है. विजय माल्या ने दो ट्वीट किए. जिसमें किंगफिशर के मालिक ने दो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते दिखाया गया.

विजय माल्या ने दो ट्वीट किए. जिसमें एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक और दूसरा इंस्टेंट बीयर को लॉन्च करते हुए देखा गया. पहले वीडियो में इंस्टेंट बीयर को बनाने की विधि बताई गई. दो पाउच दिखाए गए. जिसमें एक पाउच पानी को ठंडा करने के लिए बताया गया तो दूसरा बीयर का फ्लेवर दिखाया गया. दोनों को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद बीयर तैयार हो जाती है. लेकिन बता दें, विजय माल्या ने यहां अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की है.

Introducing Kingfisher Radler! Refreshing, Non Alcoholic Drink! #KFRadler https://t.co/wnYNjyWdZO via @YouTube

Introducing Kingfisher Instant Beer | Best Beer Anytime, Anywhere | Cheers! https://t.co/lz8IPBP6ma via @YouTube