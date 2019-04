मूसलाधार बारिश में भी सड़क पर ड्यूटी करता रहा ट्रैफिक पुलिसवाला, जमकर मिली तारीफ, वायरल हुआ VIDEO

असम के गुवाहाटी में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई थी. जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था. असम के एक ट्रैफिक पुलिसवाले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. असम पुलिस ने वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि ट्रैफिक कॉप मिथुन दास बारिश के बीच ड्यूटी कर रहे हैं. जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हो रही है.

असम की राजधानी गुवाहाटी में ट्रैफिक कॉन्सटेबल मिथुन दास चौराहे पर भरी बारिश में खड़े हुए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि न उन्होंने रेन कोट पहना है न ही पानी से बचने के लिए कोई चीज है. वो बारिश में ड्यूटी करते दिख रहे हैं. 8 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. खास बात ये है कि असम पुलिस ने इस वीडियो को शेयर किया है.

Dedication is thy name! We salute AB Constable Mithun Das (Basistha PS) of @GuwahatiPol , for his exceptional devotion towards duty and showing us how dedication can turn a storm into a sprinkle. Kudos! Video Courtesy: Banajeet Deka pic.twitter.com/c6vfHaQBlT

The visuals of the traffic Constable Mithun Das (Basistha PS) are truly inspirational.



I personally talked to him and conveyed my appreciations.



I also hail all the @assampolice Personnel like him, who stand against such adversities everyday, without being recorded. https://t.co/2IsLHfsXQs