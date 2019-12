'Avengers' ने किया ''डिस्को दीवाने'' पर मजेदार डांस, Video देख आप भी हो जाएंगे हंसते-हंसते लोटपोट

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एवेंजर्स (Avengers) बॉलीवुड के पॉपुलर गाने ''डिस्को दीवाने'' पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. आपको बता दें, यह गाना करण जोहर की सुपरहिट फिल्म ''स्टूडेंट ऑफ द ईयर'' का है और इसे ट्विटर पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं. साथ ही इस बात की पूरी संभावना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी हंसी न रोक पाएं.

इस वीडियो को 5 दिसंबर को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया था. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, अगर करण जौहर ने ''एवेंजर्स बनाई होती''. वीडियो को शेयर किए जाने के बाद से ही कई लोगों ने इसे देखा. यहां तक की खुद करण जौहर ने भी इस वीडियो को देखा और इसे रीट्वीट भी किया.

वीडिय में, कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने ''मार्वल एवेंजर्स'' की तरह कपड़े पगने हुए हैं और पॉपुलर हिंदी गाने ''डिस्को दीवाने'' पर डांस कर रहे हैं.

शेयर किए जाने के बाद से इस वीडियो को अब तक 1.7 लाख से अधिक बार देखा गया है और 3,900 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. साथ ही इस पर 650 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है. करण जौहर ने इसे 6 दिसंबर को एक इमोजी के साथ रीट्वीट किया था और इसे देखकर लगता है वह वीडियो को देखने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

वीडियो पर लोगों ने कई सारी मजेदार टिप्पणियां की है. एक शख्स ने कहा कि करण जौहर को एवेंजर्स का भारतीय वर्जन बनाया चाहिए. देखें कमेंट्स-

More like if Karan Johar decided to do a bollywood, avengers and kpop dance crossover