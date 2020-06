हाथी के बच्चे ने जंगल में दिखाई ऐसी शरारत, ढलान में लेटकर ऐसे किए मजे... देखें Viral Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी का बच्चा नीचे उतरने के लिए आगे बढ़ता है. उसे ढलान गीली दिखती है तो नीचे उतरने की कोशिश करता है. वो पैरों को नीचे करता है और फिसल जाता है. वीडियो देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'बच्चों में फिसलने की कला जीन्स में ही होती है.'

देखें Video:

Game of sliding is inbuilt in children's genes pic.twitter.com/JGPBQLNDO2 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 25, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 25 जून को शेयर किया है, जिसके अब तक 80 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 9 हजार से ज्यादा लाइक्स और हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Pure joy with the nature.

But we fail to understand and try to loot and heap. — manas acharya भारतीय (@manasranjana) June 25, 2020

Kids are always kids wether it's human or wild animal — mohan (@mohangedela7) June 25, 2020