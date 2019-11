ट्रैफिक रूल्स लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग इनका पालन नहीं करते और जहां ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती वहां इन नियमों का खुलकर उल्लंघन करते हैं. ऐसे में बेंगलुरु पुलिस (Bangalore Police) ने बड़ा ही अनोखा कमद उठाते हुए एक पहल की है. दरअसल, बेंगलुरु पुलिस ने पुतलों को ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहानकर सड़कों पर तैनात कर दिया है, ताकि लोग उन्हें ट्रैफिक पुलिस समझकर नियमों का उल्लंघन न करें.

खबर के मुताबिक शुरुआत में बंगलुरु पुलिस ने शहर में 30 पुतलों को ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में अलग-अलग स्थानों पर खड़ा किया है. पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे. इन पुतलों को रिफ्लेक्टर जैकेट, सफेद शर्ट, खाकी पैंट्स, टोपी और काले जूते पहना कर शहर की अलग-अलग जगहों पर खड़ा किया गया है और समय-समय पर इनकी जगह को बदल दिया जाता है ताकि लोगों को इसकी आदत न हो.

बता दें, 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले शहर बेंगलुरु की सड़कों पर लगभग 71 लाख वाहन दौड़ते है, जिनसे हर साल ट्रैफिक पुलिस 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 5 लाख रुपेय का चलान वसूलती है. पुलिस का कहना है कि चलान वसूलने की जगह प्राथमिकता दुर्घटनाओं को रोकना है. ऐसे में जब भी कोई नया आइडिया सामने आता है पुलिस उसको अपनाती है.

बेंगलुरु मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक पुतलों का इस्तेमाल केवल दिन के वक्त किया जाता है और रात के वक्त इन्हें हटा दिया जाता है. बेंगलुरु पुलिस के इस पहल की ट्विटर पर कुछ लोग सराहना कर रहे हैं तो कुछ इस पर अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. देखें ट्वीट्स

While it is an interesting idea, it will most likely fail because this mannequin looks fitter than all the cops. May be they should add a bit of a paunch to make it more realistic.