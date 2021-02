Bigg Boss 14: फैन्स को बोरिंग लगा बिग बॉस Finale, Trollers बोले- 'मेरे पापा तो बोर होकर सो गए...'

पहले ही उम्मीद की जा रही थी रुबीना दिलैक शो की विनर रहेंगी. कोशिश तो पूरी की गई कि ग्रैंड फिनाले एपिसोड को एंटरटेनमेंट से भरा बनाया जाए, पर मेकर्स यूजर्स की इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए. तीन घंटे तक चले फिनाले को लोगों ने बोरिंग करार दिया. ट्विटर पर फैन्स ने ऐसे रिएक्ट किया है.

एक यूजर ने लिखा, 'मेरे माता-पिता रुबिना की परफॉर्मेंस और जीतते हुए देखना चाहते थे. लेकिन कलर्स ने सब बर्बाद कर दिया. बेचारे सो गए.' वही दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह बिग बॉस का फिनाले कम, कलर्स के सारे सीरियल्स का प्रमोट करने वाला फैमिली अवॉर्ड शो लग रहा था. बुरी तहर फ्लॉप रहा.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'बोर कर रहे हो आप लोग, प्लीज जल्दी से शो का विनर घोषित करें.'

- My Parents were so excited to see Rubina's Performance & Seeing her lifting the Trophy but @ColorsTV u totally ruined it. Bechare Sooo gye..!#RubinaDilaik#BiggBoss14Finale