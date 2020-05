सांप और बिल्ली बने दोस्त, साथ में चैन की नींद लेते आए नजर, देखें Viral Photos

काली बिल्ली और सांप की तीन फोटो शेयर की गई. एक फोटो में सांप और बिल्ली चैन से सो रहे हैं. वहीं एक फोटो में सांप बिल्ली के गर्दन में झूल रहा है. यह फोटो इसलिए भी वायरल हो रही है क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि सांप और बिल्ली को एक दूसरे से खतरा नहीं है बल्कि वह आराम से एक दूसरे से खेल रहे हैं.

why did I find my cat hanging out with a snake? neither harmed- just basking together pic.twitter.com/dvTRHF1Wiy

my dad's cat keeps bringing this particular snake into his house to just chill pic.twitter.com/Dmva9JmrrO

I once saw my cat walking along with big bulging cheeks. I said, “what's up, Little Bit?”



She proceeded to walk up to me & spit out an entire, live snake at my feet. Completely unharmed.



I simply couldn't move. The snake left. Little Bit looked at me a moment, then walked on.