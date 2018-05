लड़का-लड़की ने कुछ इस तरह लगाया गले, तस्वीर देख हो जाएंगे हैरान

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) May 24, 2018

I don’t get it.. he is wearing heels! — TJ (@TonyHugginsJr) May 25, 2018

This one made my brain HURT https://t.co/iuURQGyTLw — lexi greer (@greer_lexi) May 25, 2018

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रहा है. जिसको काफी शेयर किया जा रहा है. 24 मई को ये तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई थी. तस्वीर में देखा जा सकता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को हग कर रहे हैं. पहली बार में देखने से लगेगा कि लड़का लड़की को पीछे से हग कर रहा है. लेकिन सच कुछ और ही है. तस्वीर में लड़की लड़के को पीछे से हग कर रही है. लोगों ने लड़की के हील्स से सच्चाई जानी. इंटरनेट पर ये तस्वीर काफी चर्चा में है.ट्विटर पर इस तस्वीर पर 1 लाख लाइक्स और 45 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स मिल चुके हैं. इस तस्वीर को पोस्ट किए हुए 5 दिन हो चुके है. ट्विटर पर यूजर्स ने पहले माना था कि लड़के ने ही हील्स पहने हैं. ट्विटर पर इस पोस्ट पर कई रिएक्शंस भी आए.यूजर्स ने ट्वीट्स के जरिए ही बता दिया कि लड़की पीछे और लड़का कुर्सी पर बैठा है.