सलमान खान के गाने पर मचा बवाल, ट्रेंड कर रहा है #BoycottDabangg3, लोग बोले- 'संतों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान...'

सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘दबंग 3' (Dabangg 3) साल के आखिर में रिलीज होने वाली है. ये इस साल की मोस्ट अवेटिड फिल्म है. सलमान खाने के फैन्स को दबंग सीरीज की तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन रिलीज से पहले ही सलमान खान के 'हुड़ हुड़ दबंग..' सॉन्ग पर बवाल खड़ा हो गया है. हिंदू जन जागृति समिति ने इस गाने पर आपत्ति जताई और इसे हटाने की मांग की थी. अब ट्विटर पर इस गाने के चलते #BoycottDabangg3 टॉप ट्रेंड कर रहा है.

फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि गाने में साधू-संतों को नाचते-गाते दिखाया गया है, जिसे लोग धर्म का अपमान मान रहे हैं और फिल्म का विरोध कर रहे हैं. ट्विटर पर 'संतों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान...' जैसे कमेंट आ रहे हैं. लोगों ने इस गाने के बहाने सलमान खान के अलावा आमिर खान, शाहरुख खान जैसे स्टार्स को भी टारगेट किया है. उन्होंने बताया कि सलमान की तरह 'पीके' में आमिर खान ने भगवान शिव का अपमान किया था और शाहरुख खान ने फिल्म 'जीरो' में कृपाण का मजाक उड़ाया था.

We are proud of our Sadhu, Maharshi who gave us many useful inventions to whom the whole world is following now!



Insulating such great Sadhus is insulting our culture!!#BoycottDabangg3pic.twitter.com/8xMu080z8z — Shivalila Gubyad (@ShivalilaGubyad) November 29, 2019

Makers of #Dabangg3 do come to your senses !



Don't belittle sadhu sants in the name of entertainment !#BoycottDabangg3pic.twitter.com/fxc3QysEXP — Brahma Tej (@baliga_2012) November 29, 2019

Bollywood continues to hurt Hindu sentiments again...



Sadhus have been shown dancing with Salman Khan in a hideous and objectionable manner



Lets #BoycottDabangg3pic.twitter.com/shcsimmPPi — Bhavsinh Mori™ (@Bhavsinhmori09) November 29, 2019

Sadhu Sants are foundation of Bharateeya Sanskriti !



Insult to Sadhu Sants means insult to this great country !#BoycottDabangg3pic.twitter.com/dWoQKDbk0T — Brahma Tej (@baliga_2012) November 29, 2019

#BoycottDabangg3

What do Salman khan thinks? Hindus don't have any sentiments?Ban the film!

Dabangg3 ka band bajao pic.twitter.com/gl5Kp19dT7 — Govind Chodankar (@1pharma8) November 29, 2019

बता दें, प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित, 'दबंग 3' (Dabangg 3) सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी है. इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) के साथ सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), किच्चा सुदीप और साईं मांजरेकर जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे. ये फिल्म 20 दिसंबर 2019 में रिलीज के लिए तैयार है. 'दबंग 3' भारत में कई भाषाओं में रिलीज होने वाली सलमान खान की पहली फिल्म होगी. इस फिल्म को लेकर फैन्स में काफी एक्साइटमेंट है.

देखें Hud Hud Song Video: