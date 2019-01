Brexit में वोट की खातिर शेख हसीना की भांजी ने आगे बढ़वाई बच्चे को जन्म देने की तारीख

बांग्लादेश मूल की ब्रिटेन की 36 वर्षीय सांसद ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए प्रस्तावित ऐतिहासिक मतदान में वोट डालने के लिए अपनी प्रसव की तारीख आगे बढ़ा दी. लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दिक (Tulip Siddiq) बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की भांजी है. उन्हें डॉक्टरों ने सोमवार या मंगलवार को सिजेरियन प्रसव की सलाह दी थी लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को बृहस्पतिवार तक के लिए टाल दिया ताकि वह हाउस ऑफ कॉमन्स में मंगलवार को ब्रेक्जिट समझौते (Brexit Deal) के लिए होने वाले मतदान में वोट डाल सकें. सिद्दिक ने इवनिंग स्टैंडर्ड को बताया कि यह उनका दूसरा बच्चा है.

Thank you all for supportive messages. My decision to delay my baby's birth is not one I take lightly. Let me be clear, I have no faith in the pairing system - in July the Govt stole the vote of a new mother. It's my duty to represent Hampstead & Kilburn, and I will do just that.