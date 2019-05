कार्टून नेटवर्क हुआ Hack, 16 देशों में 3 दिन तक चलते रहे Adult Videos, गुस्से में माता-पिता

कार्टून नेटवर्क (Cartoon Network) की वेबसाइट कई देशों में हैक हुई. ये काम दो हैकर्स (Cartoon Network Hacked) ने किया है, जिन्हें ब्राजील का बताया जा रहा है. ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक, कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट को 16 देशों में हैक किया गया. हैकर्स ने कार्टून नेटवर्क के वीडियो के बदले अरेबिक मीम्स, ब्राजीलियन हिप-हॉप सॉन्ग यहां तक की ब्राजीलियन मेल स्ट्रिपर्स वीडियो को भी दिखाया. कार्टून नेटवर्क पर एडल्ट वीडियो को देखकर बच्चों के माता-पिता भी गुस्से में हैं. यूके और रूस में कार्टून नेटवर्क पूरे वीकेंड पर हैक रहा. वहां के कार्टून नेटवर्क के रीजन ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, दो हैकर्स ने अफ्रीका, अरब, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, हंगरी, इटली, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, नॉरवे, पोलैंड, रोमानिया, रूस और तुर्की में कार्टून नेटवर्क को हैक किया. 25 अप्रैल को इस बात का खुलासा हुआ. जिसके बाद कार्टून नेटवर्क ने वेबसाइड को बंद किया और नया वर्जन अपलोड किया. ट्विटर पर लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और बताया है कि कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट पर एडल्ट वीडियो नजर आ रहे हैं.

Why in god's name there's a video with an almost naked dancing man from XVideos on Cartoon Network Hungary's website :O https://t.co/tLKrbYXo6s

THE CARTOON NETWORK UK SITE GOT HACKED AND ITS SOME OF THE MOST FUNNIEST SHIT I'VE EVER SEEN pic.twitter.com/ycNBj4BBMb