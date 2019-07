Chandrayaan-2 को लेकर हरभजन सिंह ने किया ऐसा ट्वीट, भड़क गए लोग, बोले- शर्म आनी चाहिए...

चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) सफलता पूर्वक लॉन्च हो चुका है. जिसको लेकर लोग काफी एक्साइटिड हैं और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों की खूब तारीफ कर रहे हैं. राजनेताओं से लेकर सेलीब्रिटीज तक चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग पर ट्विटर के जरिए बधाई दे रहे हैं. इसी बीच हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने ऐसा ट्वीट किया, जिस पर लोग भड़क गए. लोग उन्हें 'जातिवाद फैलाने वाला' और 'इस्लामोफोबिक' कह रहे हैं.

Some countries have moon on their flags





While some countries having their flags on moon

#Chandrayaan2theMoon — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 22, 2019

ट्विटर पर उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान का मजाक उड़ाया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- 'कई देशों के झंडों में चांद होते हैं. वहीं कुछ देशों के झंडे चांद पर हैं.' बता दें, उन्होंने झंडे लगाए थे. जिनके झंडों में चांद दिख रहा है. इन झंडों में पाकिस्तान का झंडा है, जिसे सबसे पहले लगाया गया है.

ट्वीट में पाकिस्तान के साथ तुर्की, लीबिया, ट्यूनीशिया, अजरबैजान, अल्जीरिया, मलयेशिया, मालदीव और मॉरिटानिया का झंडा इस्तेमाल किया है. वहीं बिना चांद वाले ट्वीट में उन्होंने भारत, अमेरिका, चीन और रूस के झंडे का इस्तेमाल किया है. ट्विटर पर यूजर्स उनके इस ट्वीट की खूब आलोचना कर रहे हैं और उनको जातिवाद फैलाने वाला बता रहे हैं.

May I disturb this bigoted story of yours with some reality? This is the Nepal flag, also with the crescent moon on it. Literally 'flagging' all 'Muslim' countries, is the essence of Islamophobic baiting & profiling. Wish you cd learn from Sri Lankan cricketers & rise above this. pic.twitter.com/HMPkexOE2V — Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) July 23, 2019

Was this supposed to be funny? https://t.co/ZoAe12KPQz — Umar. (@Umar__A7) July 23, 2019

"be humble in victory and gracious in defeat"

Also looks like a bad case of WhatsApp forward fever, please get it checked. #cringeyhttps://t.co/c8TXH5mA3m — Stony Thomas (@Life0fHigh) July 23, 2019

बता दें, चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए चंद्रयान-2 सोमवार को यहां स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से शान के साथ रवाना हो गया. इसे ‘बाहुबली' नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-मार्क ।।। के जरिए अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया. सोमवार का यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की धाक जमाएगा और यह चांद के बारे में दुनिया को नई जानकारी उपलबध कराएगा. गत 15 जुलाई को रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलने के बाद इसका प्रक्षेपण टाल दिया गया था. उस दिन इसका प्रक्षेपण तड़के दो बजकर 51 मिनट पर होना था, लेकिन प्रक्षेपण से 56 मिनट 24 सेकंड पहले रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलने के बाद चंद्रयान-2 की उड़ान टाल दी गई थी. उस दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द भी प्रक्षेपण स्थल पर मौजूद थे.