हाथ नहीं होने के बावजूद, शख्स ने पैरों से बनाई ऐसी जबरदस्त पेंटिंग, तेजी से वायरल हुआ Video

प्रियंका शुक्ला द्वारा शेयर किये गए इस वीडियो में, गोकरण पाटिल पेंटिंग करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने पेंटिंग करने वाले ब्रश को अपने पैर की उंगलियों के बीच मजबूती से पकड़ा हुआ है. आपको बता दें कि इस वीडियो में दिख रहें छत्तीसगढ़ के गोकरण पाटिल एक ऐसे शख्स हैं जो सुन भी नहीं सकते और उनके दोनों हाथ भी नहीं है लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है. साथ ही ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग थोड़ी सी मेहनत के बाद हार मान जाते हैं.

आपको बता दें कि प्रियंका शुक्ला द्वारा शेयर किये गए वीडियो को अब तक 38 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही इस वीडियो पर 400 से ज्यादा रिट्वीट और 2 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं.

डीडी न्यूज के मुताबिक गोकरण पाटिल छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं. उनकी प्रेरणादायक कहानी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, सिर्फ इतना ही नहीं... सोशल मीडिया पर गोकरण की पेंटिंग करते हुए जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर लोग तरह- तरह के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा गोकरण पाटिल की पेंटिंग दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायक है.

गौरतलब है कि गोकरण पाटिल एक आर्टिस्ट होने के साथ-साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी काफी ट्रेंड हैं. साथ ही उन्होंने फाइन आर्ट्स में मास्टर डिग्री किया है. पत्रिका वेबसाइट के मुताबिक, गोकरण की पेंटिंग ज्यादातर कल्चर और संस्कृति पर आधारित होती है. और ऐसी ही पेंटिंग के लिए गोकरण छत्तीसगढ़ में होने वाले कई प्रतियोगिताओं में प्राइज जीत चुके हैं.

Oh my god.. superb outstanding.. no words to say for his kind devotion to achieve his goal.????????????????????????????????????????????????????????????????