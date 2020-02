Donald Trump आए भारत दौरे पर तो चेतन भगत ने किया ट्वीट, बोले- 'जितना हंगामा भारतीय करते हैं...'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए हैं. डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका और दामाद जैरेड कशनर के साथ भारत दौरे पर आए हैं. डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के अहमदाबाद (Trump India Visit) पहुंचे. उनका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ है. अपनी इस यात्रा के दौरान ट्रंप महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ एक रोडशो करेंगे और एक क्रिकेट स्टेडियम में लगभग एक लाख लोगों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय दौरे पर भारतीय लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

Donald Trump's India visit Live Updates: भारत पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, स्वागत करेंगे PM मोदी

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ''जब कोई अहम मेहमान आता है, जितना हंगामा हम भारतीय करते हैं, उतना कोई नहीं करता...'' भारत आने से पहले उन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया. जो काफी वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर अब तक हजार से ज्यादा लाइक्स और 80 रि-ट्वीट्स हो चुके हैं.

डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने से पहले PM मोदी ने किया ट्वीट- हिंदुस्तान आपके पहुंचने का इंतजार कर रहा है

When important guests come, nobody fusses like we Indians do.