अंडों को ट्रैक्टर से बचाने के लिए चिड़िया खड़ी हो गई सामने, ऐसे बचाई बच्चों की जान, देखें VIDEO

चीन का एक वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. अपने अंडों को बचाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया ट्रैक्टर के सामने आकर खड़ी हो गई. अंडों को बचाने के लिए चिड़िया अपनी जान पर खेल गई. CGTN की खबर के मुताबिक, ये वीडियो चीन के उलाकब शहर का है. चिड़िया ने जैसे ही ट्रैक्टर को आते देखा तो वो पंख फैलाकर खड़ी हो गई और ट्रैक्टर को रोकने लगी. ट्रैक्टर के सामने कुछ ही दूर पर अंडे रखे थे जो ट्रैक्टर के कारण किचले जा सकते थे.

चिड़िया के ऐसा करने पर ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रोक दिया और उसने एक पानी की बोटल भी उसके सामने रख दी. वहां उस समय बहुत गर्मी थी. ऐसे में ड्राइवर ने चिड़िया और उसके बच्चों के लिए पानी रख दिया. दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर अब तक इस वीडियो को 30 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को काफी सर्कुलेट किया जा रहा है.

