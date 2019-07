ट्रैक्टर डूब गया नदी में तो JCB ने ऐसे बचाई शख्स की जान, वायरल हुआ हैरतअंगेज VIDEO

सोशल मीडिया पर JCB टॉप ट्रेंड पर रही. ट्रेंड कराने का पीछे का तर्क था कि जेसीबी जब भी सड़क पर या कहीं भी काम करती है तो लोग उसे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं. लेकिन इस बार जेसीबी ने ऐसा काम किया जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. इस बार जेसीबी ने एक शख्स की जान बचाई. झारखंड के गिरिदीह जिले में ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

उसरी नदी में एक ट्रैक्टर और ड्राइवर फंस गया था. नदी से ट्रैक्टर गुजर रहा था तभी नदी का बहाव तेज हुआ गाड़ी के साथ ड्राइवर फंस गया. कुछ देर बाद ड्राइवर को बचा लिया गया. मदद के लिए जेसीबी को बुलाया गया और उसको सही सलामत बाहर निकाला गया. ये वीडियो ANI ने शेयर किया है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

#WATCH Jharkhand: A tractor and its driver got stuck in Usri river in Barganda of Giridih district, after its water level suddenly rose. The driver was later rescued safely with the help of a poclain machine, the tractor was brought out of the river too. (11.07.2019) pic.twitter.com/cQ26yzjCTN