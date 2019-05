JCBkikhudai के बाद छाई Dhoni Ki Dhulai, शतक जड़ा तो लोगों ने यूं किए ट्वीट

India Vs Bangladesh: वर्ल्ड कप 2019 से पहले वॉर्म अप मुकाबले चल रहे हैं. एमएस धोनी की शतक के चलते टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की. सोशल मीडिया पर एमएस धोनी छाए हुए हैं. धोनी (MS Dhoni) ने 78 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली जिसमें आठ चौके और सात छक्के शामिल हैं. इन दोनों पांचवें विकेट के लिये 164 रन की साझेदारी करके भारत को चार विकेट पर 102 रन की संकटपूर्ण स्थिति से उबारकर सात विकेट पर 359 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. सोशल मीडिया पर काफी दिनों से #JCBkikhudai ट्रेंड कर रहा है. मैच के बाद #DhoniKiDhulai ट्रेंड पर रहा. जिस प्रकार धोनी ने शानदार चौके-छक्के जड़े, उसको देखते हुए फैन्स ने धोनी की धुलाई ट्रेंड करा दिया.

