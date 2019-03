न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुई गोलीबारी से दहली बांग्लादेश की टीम, जान बचाने के लिए ऐसे भागते नजर आए खिलाड़ी, देखें VIDEO

न्यूजीलैंड (New Zealand) के क्राइस्टचर्च (Christchurch) की एक मस्जिद में गोलीबारी हुई. इसमें कई लोगों के हताहत होने की संभावना है. न्यूजीलैंड पुलिस के एक बयान के मुताबिक, ''क्राइस्टचर्च में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है. यहां एक शूटर मौजूद है. पुलिस इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी खतरे का माहौल है''. स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोलीबारी के दौरान एक मस्जिद में कई लोग हताहत हुए हैं. जबकि दूसरी मस्जिद को खाली करा लिया गया है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम (Bangladesh Cricket Team) के खिलाड़ी भी मौजूद थे.

न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोलीबारी, कई लोगों के हताहत होने की खबर

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV