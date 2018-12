Cooch Behar U19 Trophy में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. मणपुर और अरुणाचल प्रदेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. जहां मणिपुर के तूफानी गेंदबाज रेक्स राजकुमार सिंह (Rex Rajkumar Singh) ने 10 विकेट चटकाए. अनंतपुर में खेले गए इस मुकाबले में रेक्स ने तूफानी गेंदबाजी की और सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने 9.5 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और 6 मेडन ओवर निकाले. यही नहीं 10 विकेट भी चटकाए. अरुणाचल प्रदेश सिर्फ 36 रन ही बना सका. इसी के साथ मणिपुर ने मुकाबला 10 विकेट से जीता.अपनी धारदार गेंदबाजी से उन्होंने 5 बल्लेबाजों को बोल्ड मारा, 2 एलबीडब्लू और दो कैच विकेटकीपर ने और एक गली में कैच हुआ. तीन बार तो उन्होंने हैट्रिक ली. पहली इनिंग में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की. 33 रन देकर उन्होंने 5 विकेट झटके थे. उन्होंने इस मुकाबले में 44 रन देकर 15 विकेट झटके. पिछले महीने ही रेक्स सिंह ने फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया है. आते ही उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.

