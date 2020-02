Corona Virus: चीन में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गिड़गिड़ा रहे पीएम इमरान से, बोले- 'शर्म करो पाक सरकार, भारत से सीखो...' देखें Video

चीन (China) के वुहान (Wuhan) शहर से फैले कोरोना वायरस (Corona Virus) की चपेट में आने से वहां अब तक 350 लोगों की मौत हो चुकी है. चीन के कई शहरों में यह वायरस तेजी से फैलता जा रहा है. भारत में भी कुछ लोगों के इस वायरस की चपेट में आने की पुष्टि हुई है. इसी बीच इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी छात्र (Pakistani Student) का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो पाकिस्तानी सरकार की खूब आलोचना कर रहा है और भारत सरकार से सीख लेने को कह रहा है. 45 सेकंड का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट एक बस का वीडियो दिखाता है और बताता है कि भारत सरकार ने भारतीय स्टूडेंट्स के लिए ये बस भेजी है जो उन्होंने एयरपोर्ट ले जाएगी और वहां से भारतीय अपने घर जा सकेंगे.

Pathetic plight of Pakistani students stuck in Wuhan, China. Every Indian Muslim eager to bat for Pakistan must hear. pic.twitter.com/3EnFRP2djL