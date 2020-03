पाकिस्तान में ATM से हैंड सैनेटाइजर चुरा ले गया शख्स, भारतीयों ने ऐसे उड़ाया मजाक, देखें CCTV Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से सैनेटाइजर (Hand Sanitiser) खूब बिक रहे हैं. ऐसे में सैनेटाइजर की कमी हो रही है. एक वीडियो ट्विटर पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स एटीएम से हैंड सैनेटाइजर (Sanitiser) चोरी करता दिख रहा है. इस वीडियो को पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने शेयर किया है. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ''जब आपको लगता है कि कोई भी आपको नहीं देख रहा है."

देखें Video:

When you think no one is watching you.. pic.twitter.com/2V08SHHdwg — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) March 29, 2020

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स सबसे पहले एटीएम मशीन से पैसे निकलता है और फिर झुककर हैंड सैनेटाइज को उठाता है. धीरे से वो अपनी जैकेट के अंदर जेब में डाल देता है. धीरे से बाहर निकलकर भाग निकलता है. इस वीडियो पर खूब मीम्स और रिएक्शन्स आ रहे हैं. लोगों ने वीडियो पर ऐसे कमेंट्स दिए हैं...

Upar wala sab dekh raha hai... — #StayHome Saffron Soul 2.0 (@SaffronS0ul) March 29, 2020

he atleast should have used it once on himself before touching the door — ^o^ (@varchaswiG) March 29, 2020