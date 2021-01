एक साथ सैंकड़ों मछलियों को खा जाती है ये खतरनाक व्हेल, देखिए हैरान कर देने वाला Video

सोशल मीडिया पर व्हेल मछली का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को दूर से देखकर ऐसा लगेगा कि ये मछली नहीं बल्कि जैसे ये कोई पानी का जहाज है. लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि एक बड़ी व्हेल ने अपना मुंह खोल रखा है. इस व्हेल के मुंह के अंदर ढेर सारी मछलियां हैं, जिन्हें वो एक साथ खा लेती है. बता दें कि गल्फ ऑफ थाइलैंड (Gulf of Thailand) का यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे फेमस वाइल्डलाइफ फिल्ममेकर बर्टी ग्रेगोरी (wildlife filmmaker Bertie Gregory) ने कैप्चर किया है.

अपने इन्स्टाग्राम एकाउंट पर ये वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ग्रेगरी ने लिखा, शिकार करते हुए एक व्हेल मछली का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर देखा गया. फिल्म मेकर ने इसके पीछे बढ़ते जल प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो को अब तक 8 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस हैरान कर देने वाले वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इस पर कमेंट भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि यह काफी हैरान कर देने वाला सीन है.

भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कस्वां (Indian Forest Service officer Parveen Kaswan) ने इसे "विस्मयकारी प्रकृति" का एक उदाहरण करार दिया है.

The awe inspiring nature. Here just an Eden's whale taling its meal. Video captured by Bertie Gregory in Gulf of Thailand. pic.twitter.com/v8u1wi62fo