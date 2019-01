दिल्ली की लड़की ने किया कमाल, एक चीज़ से बदल डाली ससुराल की रंगत

शहर में रहने के बाद किसी ऐसी जगह जाकर बसना जहां बेसिक जरुरत ही ना हो, कैसा लगेगा? 22 साल की कोमल हदाला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. दिल्ली की कोमल की शादी गाज़ियाबाद के निठोरा गांव में हुई. वहां, जाकर उसे पता चला कि उसके ससुराल में टॉयलेट ही नहीं है. गांव के कम से कम 250 घरों में रहने वाली औरतें सुबह अंधेरे में ही खेतों में जाती हैं.

उसने अपने पति और ससुराल के सदस्यों से इस बारे में बात की. यहां अच्छी बात ये थी कि कोमल के ससुराल वालों ने उसका साथ दिया.

