Delhi Metro रुकी तो ट्रैक पर चल दिए लोग, ट्रकों में भरकर पहुंचे ऑफिस, देखें VIRAL VIDEO

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन मेट्रो (Yellow Line Metro) में आज सुबह तकनीकी खराबी आई. इस वजह से हज़ारों यात्री परेशान हुए. येल्लो लाइन मेट्रो बीच ट्रैक पर खराब हो गई, जिस वजह से यात्री पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंचे, जिसने भी ये नज़ारा देखा वो वीडियो और फोटो खींचे बिना रह नहीं पाया. दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में ऐसी तकनीकी खराबी कभी नहीं आई, जब बीच ट्रैक से ही लोगों को उतारना पड़ा. यहां देखिए वीडियो...

वीडियो में देखिए ट्रैक से स्टेशन पहुंचते लोग...

Weirdest #DelhiMetro experience today. People are waking on metro tracks. pic.twitter.com/E6THS77ZXi — Vishal Toshiwal (@vishaltoshiwal) May 21, 2019

बता दें, येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली को हरियाणा के हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है. तकनीकी खराबी आने की वजह से मुसाफिरों को अपने गंतव्य स्टेशन पहुंचने में काफी परेशानी हुई और कई यात्री तो कुतुब मीनार स्टेशन पर फंस गए. हालत इतनी खराब हुई कि लोगों को ट्रकों में खड़े होकर ऑफिस जाना पड़ा.

@DCP_DelhiMetro@ArvindKejriwal

What is happening Delhi metro? Metro service is not working in Gurgaon route and people are walking to catch metro either from sultanpur to reach Gurgaon and Qutubminar to reach Delhi. Metro didn't arrange anything to help passengers. pic.twitter.com/lQ0Z8L00VG — Chowkidar Amarnath Upadhayay 🇮🇳 (@amarnatupadhyay) May 21, 2019

मेट्रो खराब हुई तो लोग ट्रकों से पहुंचे ऑफिस

Glitches faced by #DelhiMetro. Delay on services. People travelling on trucks to reach asap to their offices. Don't you think they should be asked to go back to their homes? What do you think about the behaviour of organisations towards their employees? @9changes_compic.twitter.com/SITBQif1ta — Anamika Manhas (@anamikamanhas89) May 21, 2019

डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छतरपुर में तकनीकी खामी आने के बाद, येलो लाइन पर रेल सेवा प्रभावित हुई. खामी दूर की जा रही है. उन्होंने बताया कि हुडा सिटी सेंटर और सुल्तानपुर के बीच तथा समयपुर बादली एवं कुतुब मीनार के बीच ट्रेनों को अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है.

उन्होंने बताया, "सुल्तानपुर और कुतुब मीनार के बीच कोई ट्रेन नहीं चल रही है." छतरपुर स्टेशन सुल्तानपुर और कुतुब मीनार के बीच पड़ता है.

डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि सुल्तानपुर स्टेशन पर ऊपर से जा रही तार (ओवर हेड वायर या ओएचई) के टूटने की वजह से सुबह नौ बजकर करीब 32 मिनट पर ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई. तार टूटने की वजह से खंड में बिजली आपूर्ति रूक गई.

उन्होंने बताया कि उस वक्त उस खंड से गुजर रही दोनों ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया और छोटी दूरी के लिए ट्रेनें चलाकर सेवा को शुरू किया गया.

Thousands Affected After Delhi Metro Snag On Gurgaon Route, Jams Reported pic.twitter.com/MNzv0wlogx — Lucky Sharma (@LuckySh63095302) May 21, 2019

अधिकारियों ने बताया कि येलो लाइन के समयपुर बादली और कुतुब मीनार के बीच ट्रेन सेवा चलाई जा रही है और हर तीन मिनट पर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि सुल्तानपुर-हुडा सिटी सेंटर के बीच ट्रेन आठ मिनट पर मिल रही है.

उन्होंने बताया कि तार के जुड़ते ही सामान्य सेवा को बहाल कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित खंड पर डीएमआरसी यात्रियों को राहत देने के लिए फीडर बस सेवा चला रही है.

#delhimetro is running till qutab minor, feeder bus from there to sultanpur. Too much rush at qutab minor, skip office and go home. pic.twitter.com/prt2mR2BzW — Gyan University (@gyan_university) May 21, 2019

There is no train movement between Sultanpur & Qutub Minar & we are stuck. #DelhiMetro#Runninglatepic.twitter.com/l1B2DyNLMX — prateek kumar (@prateek_mktng) May 21, 2019

To avoid questions on defeat liberals have decided to not to use roads

#DelhiMetro#DMRC#yellowline stuck#ModiAaGayapic.twitter.com/Cv332jFRyA — CHOWKIDAR LOGICAL BABA (@LOGICALBABA3) May 21, 2019

स्टेशन पर जमा भीड़...

#DelhiMetro. Scenes at Sultanpur and Qutub minar. pic.twitter.com/Pt0a59i9Qi — Sanjeev Kumar Singh (@sanjeevupes91) May 21, 2019

#DelhiMetro services halted

Pictures from Qutub Minar Metro Station

My wife is stuck since 9 am

No feeder bus

No Cabs

No Auto

Crazy scene pic.twitter.com/dJco7lX3ss — Ankush Chopra (@Ankschopra86) May 21, 2019

मेट्रो को ठीक करते कर्मचारी...

@DelhiMetro_ why people are not getting a timely and safe journey even at double fare. Please suggest how you can compensate the same. pic.twitter.com/TqlZo8HGqI — Manoj Kumar Gupta (@ermanojgupta) May 21, 2019

