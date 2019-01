शादी में घुसकर शख्स ने चलाई दुल्हन पर गोली, दूल्हा देखकर हुआ हैरान, बोला- कौन था ये शख्स?

Delhi में हो रही एक शादी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब दुल्हन को किसी ने गोली मार दी. घटना पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके स्थित स्कूल ब्लॉक में बने प्राचीन शिव मंदिर धर्मशाला की है. जय माला के बाद जैसे ही दुल्हन, दूल्हा के साथ स्टेज की तरफ बढ़ी किसी ने उसपर गोली चला दी आननफानन में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर बतायी जा रही है. पैर में गोली लगने की वजह से उसकी जान बच गयी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की पहचान की कोशिश की जा रही है.

बीती रात मंडावली की रहने वाली पूजा और गीता कॉलोनी के फूल कारोबारी भरत का विवाह शकरपुर प्राचीन शिव मंदिर धर्मशाला में शादी हो रही थी. जय माला के बाद पूजा भरत के साथ स्टेज की तरफ जा रही रही थी आगे आगे भरत जा रहा था उसके पीछे पूजा जा रही थी. इसी दौरान किसी ने पूजा को गोली मार दी. गोली लगते ही वहां अफरातफरी मच गई. पूजा को पास के अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज किया गया. गोली पूजा के पैर में लगी जिस से पूजा की जान बच गयी.

Delhi: A woman was shot in her legs at her wedding in Shakarpur area by an unknown person last night. The wedding later resumed after she received treatment at a hospital. Bridegroom says, "Don't know who the person was. Bullet brushed past her legs. Police was later called here" pic.twitter.com/6IVMAwuH42