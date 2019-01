तेज रफ्तार बाइक पर कुत्ते ने लिया सफर का मजा, देखने वालों के उड़े होश, वायरल हुआ VIDEO

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको हर प्लैटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है. कुत्ते को बाइक के पीछे हेलमेट में देखा गया. वो शानदार अंदाज में बैठा हुआ था और राइड का मजा ले रहा था. लास वेगास फ्रीवे पर मोटरसाइकल पर कुत्ते को बाइक पर देखा गया. देखने वाले भी हैरान रह गए. Kaelyn नामक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है.

Kaelyn वीडियो डालते हुए लिखा- 'मेरी मां ने हाईवे पर इसे देखा.' वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक चला रहा है तो वहीं कुत्ता पीछे बैठा है और सफर का मजा ले रहा है. आस पास के लोग भी देखकर हैरान रह गए. कुत्ते को हेलमेट लगाकर बाइक पर लोगों ने पहली बार देखा. केलिन की मां ने जब इसे देखा तो तुरंत मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया.

देखें VIDEO:

my mom saw this on the freeway today... pic.twitter.com/yhrtxMKAS0