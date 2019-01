टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो कंपनी ने कर्मचारियों को रेंगने पर किया मजबूर, वायरल हुआ Video

China का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. एक चीनी कंपनी ने टारगेट पूरा न होने पर कर्मचारियों को बीच सड़क रेंगने पर मजबूर किया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोग कंपनी की इस हरकत से काफी हैरान हैं और खूब आलोचना कर रहे हैं. कर्मचारी साल का टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो सजा के तौर पर कंपनी ने कर्मचारियों को बीच सड़क पर रेंगने पर मजबूर किया गया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग भीड़-भाड़ वाली सड़क पर रेंग रहे हैं. आगे एक शख्स झंडा लेकर चल रहा है और पीछे कर्मचारी रेंग रहे हैं. सभी कर्मचारी सूट-बूट में हैं. सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद जब उन्हें पता चला कि टारगेट पूरा न होने पर उन्हें सजा दी जाएगी तो वो भी हैरान थे. जब उनको बाहर बुलाकर रेंगने को कहा गया तो वो रेंगने पर मजबूर हो गए. कुछ देर बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और इसे रोका गया. लेकिन उससे पहले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था. इस वीडियो को SCMP ने ट्विटर पर पोस्ट किया है.

देखें VIDEO:

This Chinese company has a humiliating punishment for employees who fail to meet their targets. pic.twitter.com/cVod5xyXvI